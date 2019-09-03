Киев, 3 сентября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады должны поддержать законопроект о снятии с них неприкосновенности. Об этом заявил 3 сентября на заседании украинского парламента президент страны Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Выступая на трибуне, Зеленский рассказал о попытках срыва голосования, которые предпринимались некими людьми днем ранее и ночью. Он заявил, что их имена будут позднее ясны из поименного списка по итогам голосования.

Украинский лидер призвал парламентариев поддержать инициативу, отметив, что у них останется иммунитет на политическую деятельность, и они смогут свободно принимать политические решения, голосовать и выступать публично. Снять неприкосновенность требуют 90% украинцев, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении. В случае окончательного принятия закона неприкосновенность отменят с 1 января 2020 года.

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