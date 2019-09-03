Хабаровск, 3 сентября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Более 2 тыс. полицейских будут следить за порядком в единый день голосования 8 сентября в Хабаровском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Для проведения выборов в регионе сформированы 23 территориальных и 791 участковая избирательные комиссии. 400 УИК оснастили системами видеонаблюдения. На 199 участках планируется установить металлодетекторы. Полицейские будут дежурить на участках для голосования, патрулировать улицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 8 сентября 2019 года пройдут 40 избирательных кампаний. Граждане будут выбирать депутата Госдумы РФ, депутатов краевой думы, мэров городов, депутатов городских и районных собраний.