Ярославль, 3 сентября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев и главный тренер команды Крэйг Мактавиш провели встречу с журналистами накануне старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Президент ярославского клуба объяснил причины отставки Дмитрия Квартальнова и назначения на пост главного тренера североамериканского наставника.

Крэйг Мактавиш и Юрий Яковлев

«Для меня не имеет значения национальность специалиста, не является приоритетом в выборе. Мы поняли по итогам прошлого сезона, что надо что-то менять. Искать новый стиль, искать другие пути развития и другую игру. Решили, что нам нужен известный человек в мировом хоккее как игрок и как тренер. Мы очень рады, что Крэйг Мактавиш с нами и думаем, что совместными усилиями добьемся успеха», — рассказал Юрий Яковлев.

Глава клуба прокомментировал селекцию «Локомотива» в хоккейное межсезонье. Ярославский клуб поменял легионерскую бригаду нападающих, пригласив в состав шведа Антона Ландера, француза Стефана Да Косту и канадца Тая Рэтти.

«Трансферный рынок очень ограничен. Не десятки, а даже единицы игроков, которые бы нас устроили. Существенное значение имеют деньги. Бюджет у нас стабильный и надежный, но правление клуба нас поддерживает в нашей позиции не превышения потолка зарплат. Исходя из вышесказанного, селекционную работу мы провели достаточно успешно. У нас хорошая команда, хороший сплав. У новых легионеров достаточно мастерства и характера, чтобы себя проявить», — пояснил Юрий Яковлев.

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш оценил игру команды в межсезонье. «Локомотив» принял участие в двух турнирах в Сочи и в Риге. Команда в летний период выиграла пять игр, а в четырех встречах уступила своим соперникам.

«Результат важен всегда, может быть на предсезонных матчах в чуть меньшей степени. Многое мы стараемся поменять, и игрокам нужно адаптироваться, принять новый стиль игры», — сказал Крэйг Мактавиш.

Первый матч нового сезона ярославский «Локомотив» проведет 4 сентября против московского «Спартака».