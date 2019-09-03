Мале, 3 сентября, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Министерство финансов Мальдивской Республики сообщило о резком увеличении госдолга за последние 6 месяцев. По словам официальных представителей ведомства, он увеличился на 4,5 миллиарда мальдивских руфий (примерно 290 миллионов долларов).

Мальдивы

При этом, сообщается, что внешний долг страны увеличился на 5%, в то время как внутренний — на 7%. Данное увеличение стало заметно после того, как правительство страны получило иностранные кредиты на развитие международного аэропорта Велана, который находится в Мале.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, на сегодняшний день государственный долг Мальдив составляет 49 миллиардов руфий (примерно 3,17 миллиарда долларов). Это эквивалентно 61,3% ВВП.

Стоит отметить, что в соответствии с международными стандартами, развивающимся странам стоит поддерживать госдолг на уровне 60%.