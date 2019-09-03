Нью-Дели, 3 сентября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Правительство Индии сообщило, что в первом квартале 2019 года темпы роста ВВП страны составили всего 5%. Это является наихудшим показателем развития экономики за последние 6 лет. Для сравнения, за этот же период рост ВВП Китая составил 6,2%.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Стоит отметить, что в 2018 году темпы роста национальной экономики составили 8%, тогда, как в 2017 году они достигли уровня в 5,8%.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данное замедление экономики страны вызвано в первую очередь уменьшением притока инвестиций, а также падением потребительского спроса. Эти факторы неблагоприятно сказались на производстве продукции.

Правительство уже объявило о мерах по восстановлению экономики страны. «Скоро мы восстановим темы роста экономики», — пообещал советник по экономическим вопросам в правительстве КришнамуртиСубраманян.