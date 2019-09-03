Москва, 3 сентября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Блогер Владислав Синица, призывавший к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, получил пять лет колонии общего режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

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«3 сентября 2019 года Пресненский районный суд Москвы признал виновным Синицу В. Ю. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения в виде заключения под стражу», — отметил представитель суда.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Синица, известный под псевдонимом Макс Стеклов, по версии следствия, призывал «совершать насильственные действия в отношении детей силовиков». Преступным умыслом, считают правоохранители, являлось возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.