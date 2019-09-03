Анкара, 3 сентября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Председатель Верховного суда Турецкой Республики Исмаил Рюштю Джирит раскритиковал отчёт Европейской комиссии о Турции от 29 мая 2019 года и заявил, что увольнение ряда судей, в том числе, и коллегий судов высших инстанций, и прокуроров, после провала попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, осуществленной террористической организацией Фетхуллаха Гюлена, осуждение их по тяжким составам преступления и заключение в тюрьмы было необходимостью.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Исмаил Рюштю Джирит отметил: «В условиях современных правовых систем не нужно быть юристом для того, чтобы знать, что другого выхода быть не может. В то время, как ситуация настолько ясна, слова отчёта, пытающиеся привязать термин «независимость суда» к обращению с террористической организацией, превращают его в бесполезный кусок бумаги».

Председатель Верховного суда добавил: «На каких законных основаниях и с какой правовой мотивацией ЕС, являющийся органом политическим, ставит себя на место Конституционного суда Турецкой Республики и Европейского суда по правам человека? Такая позиция ЕС — большой скандал такого уровня, что о нем будут говорить на уроках права».