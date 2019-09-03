Санкт-Петербург, 3 сентября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Синоптики отмечают, что петербургская погода постепенно будет приобретать осеннюю окраску, и, несмотря на дожди, в начале сентября еще будет тепло.

Дарья Драй ИА REGNUM Пространство для отдыха горожан у Южной дороги Крестовского острова

«Санкт-Петербург сегодня на пути циклона. В городе облачно с прояснениями, время от времени дожди. Температура воздуха +19… +21°, по области ожидается +17… +22°», — сообщил 3 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Напомним, что последние дни августа и первые два дня сентября в Петербурге выдались «по-июльски» жаркими и солнечными. Погодная инерция лета еще некоторое время сохранится, хотя осень с каждым днем всё активнее будет вступать в свои права.

«Сентябрь уже сказывается ночными температурами. По утрам всё холоднее. Но в целом лето нас ещё не покинет», — пообещал в интервью «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Тепло. Неделю так будет точно. Дальше заглядывать сложно», — добавил он.

По его словам, в ближайшие дни «куртки если и будут нужны, то только в утренние часы, чтобы дойти до работы».