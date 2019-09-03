Красноярск, 3 сентября, 2019, 10:53 — ИА Регнум. В Красноярске в МВДЦ «Сибирь» проходит Национальный лесной форум. Как сообщили ИА REGNUM 3 сентября в краевом правительстве, на мероприятие съехались более 600 специалистов лесной сферы из 28 регионов России. Они обсуждают перспективы развития отрасли.

Александр Васильевич Федоров . Дорога в лесу.1867

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал об основных направлениях по модернизации лесного комплекса. Одной из главных задач он назвал декриминализацию лесной отрасли, борьбу с незаконной заготовкой и теневым оборотом древесины. Для этого, подчеркнул Усс, нужно более тщательно выстраивать работу с лесозаготовительными предприятиями.

Власти края напомнили о Лесной хартии, которую на сегодняшний день подписали семь крупных краевых компаний. Этим они заверили, что готовы соблюдать принципы ответственного лесопользования.

Также губернатор подчеркнул, что будет продолжена работа по пресечению правонарушений и преступлений в лесной отрасли.

Кроме того, Усс считает, что в ближайшее время необходимо увеличить объёмы восстановления лесов. Он напомнил, что ранее на Санкт-Петербургском экономическом форуме был подписан договор об использовании космических технологий для детальной оценки имеющихся запасов.

Ещё одна требующая решения проблема — утилизация отходов лесопиления.

«Не решив проблему утилизации отходов лесопиления, мы никогда не решим вопросы экологии», — сказал красноярский губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 2−3 сентября проходит Национальный лесной форум, организованный под эгидой Госдумы РФ, при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза.

По данным регионального минлесхоза, в Красноярском крае сосредоточено более 3% мировых запасов древесины (11,5 млрд кубометров). Площадь лесов в крае — 158,7 млн га (14% лесного фонда России).