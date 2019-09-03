Посёлок Бохан, Иркутская область, 3 сентября, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Иркутские энергетики сегодня, 3 сентября, вынуждены устранять последствия ЧП на электрической подстанции, произошедшего утром в 06:35 местного времени в Боханском районе. Как сообщает пресс-служба Иркутской Энергосбытовой компании, по причине удара шаровой молнии сломалось комплектное распределительное устройство. Без света остались 3395 жителей десяти населённых пунктов. Также обесточены 20 социально значимых объектов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Нарушено электроснабжение населенных пунктов: районный центр Бохан, село Новая Ида, деревень Хандагай, Скороход, Заглик, Булык, Харатирген, Хохорск, Русиновка, Воскресенка», — пояснили энергетики.

Известно, что в аварийно-восстановительных работах, завершить которые планируется вечером, 3 сентября, задействованы 12 человек и шесть единиц техники.