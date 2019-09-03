Лхаса, Китай, 3 сентября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Город Ньингчи в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая достиг существенного прогресса в борьбе с бедностью, сообщает агентство Синьхуа.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

В местном правительстве сообщили, что 23 тыс. человек, проживающих в городе, было выведено из нищеты с 2016 года. При этом, доля нищих в городе упала с 16,4% до 0,33% за указанный период.

Город сделал ставку на развитие туризма и специального животноводства для развития трудоустройства и увеличения доходов местных жителей, находящихся за чертой бедности. В общей сложности 510 проектов борьбы с бедностью было запущено с 2016 года, и уже 385 из них было осуществлено.

Вице-мэр города Сюй Лунхай сообщил, что город вложил почти 1,65 5млрд юаней (около $230 млн) в проекты по борьбе с бедностью. Все шесть уездов и один округ города были выведены из нищеты, как и планировалось.

Напомним, что борьба с бедностью в Китае является одной «из трех битв», которые страна должна победить, дабы построить общество умеренного достатка населения во всех аспектах к 2020 году. Для достижения этой цели стране нужно вывести из нищеты около 30 млн человек в период с 2018 по 2020 годы.