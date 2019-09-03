На Алтае появился символ дружбы между армянским и российским народами
Горно-Алтайск, 3 сентября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В Республике Алтай установлен «Хачкар», который будет символизировать дружбу между армянским и российским народами. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Памятный знак, выполненный в виде традиционного армянского архитектурного памятника, располагается у бывшего здания Автоколонны 1931.
«Он стал подарком армянской диаспоры горожанам ко Дню города. В мероприятии приняли участие представители армянского народа из Горно-Алтайска, Томска, Омска, Москвы и других городов России», — сообщили в пресс-службе.
Руководитель регионального отделения Союза армян России на Алтае Левон Мартиросян отметил, что памятный знак символизирует единую семью, большую дружбу между народами, проживающими в Горно-Алтайске.
Хачкар — вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень». Это символ христианской веры армян, является также символом дружбы, уважения и доверия народов.