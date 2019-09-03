Горно-Алтайск, 3 сентября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В Республике Алтай установлен «Хачкар», который будет символизировать дружбу между армянским и российским народами. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Сайт правительства Республики Алтай altai-republic.ru На открытии хачкара в Горно-Алтайске

Памятный знак, выполненный в виде традиционного армянского архитектурного памятника, располагается у бывшего здания Автоколонны 1931.

«Он стал подарком армянской диаспоры горожанам ко Дню города. В мероприятии приняли участие представители армянского народа из Горно-Алтайска, Томска, Омска, Москвы и других городов России», — сообщили в пресс-службе.

Руководитель регионального отделения Союза армян России на Алтае Левон Мартиросян отметил, что памятный знак символизирует единую семью, большую дружбу между народами, проживающими в Горно-Алтайске.