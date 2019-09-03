Ярославль, 3 сентября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков подверг критике подрядчика по ремонту улицы Республиканской на общегородском совещании 3 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ремонт улицы Республиканской

Улица ремонтируется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Повышенное внимание к ней обусловлено большим трафиком движения — участок улицы соединяет центр города с Заволжским районом.

Как рассказал директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярослав Овчаров, власти не устраивают темпы работ, особенно на участке от улицы Свободы до Октябрьской площади. Мэру Ярославля не понравилась тротуарная плитка, которую также меняют в ходе ремонта.

«Вот укладывайте плитку. Только укладывайте качественно. Та, которую до этого принимали и смотрели. Качество ни в какие рамки не лезет. Она рассыпается в руках. Песок, цемент, там нет никаких сцепных качеств. Это не плитка, а какая-то профанация. Поменяйте на качественную», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

По словам директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ», агентство не приняло ни одного квадратного метра уложенной плитки. Кроме того, старая плитка подлежит возврату городу, но сдана она подрядчиком не в полном объеме.

Агентство выписало подрядчику 18 предписаний и выставило три претензии на общую сумму 1 миллион 382 тыс. рублей.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов раскритиковал качество укладки асфальта на Октябрьской площади. Там уже уложен финальный слой, однако стыки между полосами асфальта сделаны некачественно. Ему также показалось, что асфальт уложен очень тонким слоем.

Всего подрядчик отчитался о выполненных работах на 37 млн рублей, но заказчик из них принял работы только на 6 млн.