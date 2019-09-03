Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 3 сентября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске на стройплощадке рухнул кран. Об этом сообщает информационное агентство Ноябрьск-24.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

Падение крана произошло поздно вечером 2 сентября на улице Магистральной, где строят жилой многоэтажный дом. Очевидцы сообщают о сильном грохоте при падении техники.

В строительной компании, которая возводит дом, заявили об отсутствии пострадавших.

«Упала стрела крана, будет проведена техническая экспертиза», — сообщила ямальскому информагентству ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности строительной компании Ольга Тюнина.