Шибарган, Афганистан, 3 сентября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. 2 сентября начальник полиции провинции Джаузджан (столица провинции — г. Шиберган) полковник Абдул Вахид Вадждан заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана при активной поддержке сил авиации, было ликвидировано по меньшей мере 26 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

Армия Афганистана

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Акча провинции Джаузджан.

По словам начальника полиции провинции Джаузджан, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Джаузджан Абдул Манан.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.