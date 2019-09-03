Благовещенск, 3 сентября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Владельцы модных мини-пигов (декоративных мини-свинок) в Приамурье в панике. Их питомцам угрожает бушующий в регионе вирус африканской чумы свиней. Ветеринары предупреждают, что комнатные свинки могут заболеть также, как обычные, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Свинарка и пастух». реж. Иван Пырьев. СССР. 1941 Поросята

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По данным газеты Амурская правда, специалисты предупредили, что, даже если крошечный декоративный поросёнок вообще не выходит из дома, это не гарантирует того, что он не заболеет. Владельцам поросят рекомендуют не только исключить контакт питомцев с другими животными, но и перед входом в квартиру обрабатывать обувь смоченной в хлорке тряпкой, чтобы не принести инфекцию домой на обуви. Распознать заболевание АЧС у мини-пигов можно по красным пятнам, появляющимся на шкурке, повышенной температуре и отсутствию аппетита.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь новых очагов АЧС выявлены в Приамурье, в том числе и в столице региона Благовещенске. Из-за вируса уже уничтожено более 7 тыс. голов свиней.