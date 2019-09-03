Омск, 3 сентября, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В Омске 3 сентября в Парке Победы состоялась церемония возложения венка и цветов к памятнику «Воинам-омичам, выполнившим свой долг перед Отечеством — посвящается». Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, мероприятие посвящено Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Omskportal.ru Губернатор Омской области Александр Бурков почтил память жертв терактов

Пришедшие в Парк Победы почтили память погибших в результате терактов минутой молчания.

В церемонии возложения венка и цветов принял участие омский губернатор Александр Бурков.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается 3 сентября. Он связан с трагическими событиями в Беслане в 2004 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 лет назад в Беслане террористы взяли в заложники и удерживали почти трое суток более 1100 человек. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

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В Омске 3 сентября в сквере имени Дружбы народов пройдёт памятное мероприятие, посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом.