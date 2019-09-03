Москва, 3 сентября, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов возмущен тем, что «частные камеры» не выполняют основную функцию — предупреждение нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Камеры

«Вот смотрю и никак не могу увидеть здесь профилактику ПДД. Кто-то очень хорошо зарабатывает на этом. И я так понимаю, уменьшение нарушений ПДД на этих дорогах не произошло. Я понимаю, рабочие места и все такое, но всему должно быть какое-то разумное объяснение», — рассуждает он в Facebook.

Парламентарий допустил штрафование пешеходов-нарушителей при помощи камер фиксации.

«Скоро на пешеходов будут ставить камеры с распознаванием лиц, где и как перешёл дорогу? Думаю, эти дельцы-«бизнесмены» не остановятся на достигнутом. А ещё на это потрачена огромная сумма из бюджета», — указал депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится ряд законопроектов, касающихся «частных» камер фиксации нарушений ПДД, один из них предполагает отмену штрафов за нарушения, зафиксированными «треногами».