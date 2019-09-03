Чита, 3 сентября, 2019, 10:11 — ИА Регнум. В Чите сегодня, 3 сентября, состоялся митинг, посвящённый трагическим событиям в Беслане. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, представители власти, молодежных организаций, общественных объединений, религиозных конфессий и школьники почтили память жертв террора минутой молчания.

Правительство Забайкальского края Митинг, посвящённый памяти жертв захвата школы в Беслане, провели в Чите

Правительство Забайкальского края Участники митинга, посвящённого памяти жертв захвата школы в Беслане

«В такой же день 15 лет назад в Северной Осетии, городе Беслане, произошло одно из самых страшных преступлений против человечества. Погибли и пострадали сотни детей и взрослых. Несмотря на то, что прошло большое количество времени, чувство боли и скорби остается», — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Виктор Паздников.

Помимо митинга в Забайкальском крае сегодня проводятся и другие памятные мероприятия, в ходе которых вспоминают жертв других террористических актов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, захват заложников в школе №1 города Беслана (Северная Осетия) был совершён террористами утром 1 сентября 2004 года прямо во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников. Погибли 334 человека, из них 186 детей.

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