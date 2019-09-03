Каракас, 3 сентября, 2019, 14:20 — ИА Регнум. «Отношения между Китаем и Венесуэлой сейчас находятся в самом расцвете», — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью китайскому каналу Xinhua. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Hugoshi Николас Мадуро

«Сотрудничество между двумя государствами в прекрасном состоянии. Основу этого успеха составляют стратегическое партнёрство, взаимопонимание и близость позиций в дипломатических и политических вопросах, а также взаимодействие в сферах торговли, финансов, энергетики и технологий», — объяснил глава государства.

Мадуро подчеркнул, что «тем не менее, перед совместным сотрудничеством остаётся ещё много проблем, которые необходимо преодолеть, невзирая на трудности, устроенные Соединёнными Штатами».