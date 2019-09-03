Самара, 3 сентября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. 34-летнего мужчину, который пытался на почте получить посылку с запрещенными лекарственными препаратами из Белоруссии, задержали таможенники Самары. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

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По словам таможенников, эксперты установили, что в посылке находятся препараты, которые содержат тестостерон ципионат и дегидрохлорметилтестостерон 2.

«Эти вещества относятся к сильнодействующим и запрещены к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза и в пересылке в международных почтовых отправлениях», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мужчина свою вину уже признал и пояснил, что данные препараты ему нужны были для наращивания мышц.

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов Самары было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».