Ярославль, 3 сентября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Ярославский государственный университет им П.Г. Демидова прошел конкурсный отбор и стал участником проекта «Успех каждого ребенка», в рамках которого в городе откроется центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» (ДНК). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ректор вуза Александр Русаков.

ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опорный вуз Ярославской области подал заявку на федеральную субсидию, предусмотренную по национальному проекту «Образование».

"Наша заявка была одобрена. Субсидия на создание «Дома научной коллаборации» будет получена в 2021—2022 годах. В этом и следующем году мы будем готовиться к открытию центра совместно с департаментом образования Ярославской области», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Русаков.

Планируется, что ярославскому центру будет присвоено имя великого русского химика Дмитрия Менделеева, который некоторое время работал в Ярославской губернии. Программы центра дополнительного образования будут ориентированы на потребности промышленности и реального сектора экономики.