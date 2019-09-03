Санкт-Петербург, 3 сентября, 2019, 09:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге будут разработаны концепции развития Московского вокзала, Ладожского вокзала и транспортно-пересадочного узла «Удельная». У остальных вокзалов Петербурга также будет своя специфика.

Дарья Драй ИА REGNUM Московский вокзал

Об этом говорилось в Смольном в ходе представления Первого этапа Концепции по развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Этот этап рассчитан до 2024 года, а в целом Концепция — до 2030 года.

Как стало известно, Московский вокзал будет полностью ориентирован на прием и отправление скоростных поездов.

Дарья Драй ИА REGNUM Ладожский вокзал

Обычные поезда дальнего следования, которые будут перенаправлены с Московского направления, перейдут на обслуживание на новый транспортно-пересадочный узел Волковская. Витебский вокзал станет центром пригородного сообщения. А на Ладожском вокзале, помимо прочего, будет организована пересадка пассажиров направления Москва — Хельсинки.

Дарья Драй ИА REGNUM Витебский вокзал

Как уже сообщалось, к 2030 году планируется построить два железнодорожных полукольца — Северо-Восточный и Юго-Западный обходы, создать девять новых пересадочных узлов рядом со станциями метро.

В рамках развития железнодорожной инфраструктуры будет построена ветка до аэропорта «Пулково» с выходом на Балтийское направление ОЖД, а также организованы маршруты пригородных поездов от Токсово и Белоострова с выходом на сосновоборское направление.

«Также будет усилено движение поездов в Выборг, Мельничный Ручей, Тосно, Павловск, Гатчину и на участке от Сертолово до Левашово», — сообщили в Смольном.

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Напомним, в рамках соглашения Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» компания инвестирует в новые проекты в Петербургском регионе и обновление подвижного состава 88 миллиардов рублей. В том числе будет построено шесть путепроводов.