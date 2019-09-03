Киев, 3 сентября, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Сегодня, 3 сентября, в Верховной раде Украины начнется вторая сессия парламента нового созыва, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Предполагается, что ключевым вопросом сегодняшнего дня будет второе чтение законопроекта №7203, предусматривающего отмену депутатской неприкосновенности. В первом чтении этот документ был принят в первый рабочий день парламента, 29 августа. Но если для первого чтения необходимо простое большинство голосов, которое в распоряжении партии «Слуга народа» есть, то для положительного голосования во втором чтении уже нужно конституционное большинство — как минимум 300 голосов.

Также сегодня украинские депутаты планируют рассмотреть ряд кадровых вопросов и направить в Конституционный суд для получения заключения еще семь законопроектов от президента Зеленского, касающихся внесения изменений в Основной закон.

«Сейчас парламент начнет в бешеном темпе принимать законопроекты очень низкого качества, и с этим ничего нельзя поделать», — комментирует ожидания от работы Рады нового созыва украинский эксперт Валерий Пекарь.

Он объясняет, почему законопроекты точно будут низкого качества:

«Потому что качество законопроекта определяется качеством его обработки: тем, насколько члены парламента имели возможность с ним ознакомиться и проверить на соответствие своим ценностям; насколько с ним могли ознакомиться и обсудить экспертные сообщества и ключевые социальные группы, интересы которых он затрагивает; насколько члены парламента могли это все услышать и обсудить между собой».

Пекарь подчеркивает, что быстрое принятие неизвестно кем написанных законопроектов под лозунгами «доверия» и «командной работы» станет проверкой новых народных депутатов на личные ценности и личную ответственность.

«У меня нет сомнений, что парламент в целом эту проверку провалит, хотя хотелось бы надеяться, что отдельные депутаты ее пройдут. Одна из основных ценностей Украины — это парламентаризм, и законопроекты нацелены на его разрушение», — резюмирует политолог.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе первого заседания новой Рады, в ночь с 29 на 30 августа, в Верховной раде уже был конфликт, связанный, с некорректной, по мнению ряда политических сил, работой партии «Слуга народа». В рамках выяснения отношений депутаты партии Порошенко «Европейская солидарность» и партии «Голос» покинули заседание парламента.