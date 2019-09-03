Новосибирск, 3 сентября, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Власти Новосибирской области приняли решение отозвать иск об изменении концессионного соглашения с «Экологией-Новосибирск». Однако, по словам губернатора региона Андрея Травникова, это не значит, что позиция областного правительства о невозможности его реализации изменилась, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на главу области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Как сказал Андрей Травников, в ходе внесения изменений в концессионное соглашение власти увидели, что эта перспектива — «не самая хорошая». Поэтому было решено отозвать иск и «подготовиться к новым шагам, вполне возможно, к новому обращению в суд».

Таким образом, новосибирские власти хотят избежать возможных «приличных» санкций для бюджета со стороны концессионера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по иску регионального министерства ЖКХ к ООО «Экология-Новосибирск» — о внесении изменений в концессионное соглашение по строительству двух мусоросортировочных заводов в Верх-Туле и Раздольном. «Экология-Новосибирск», в свою очередь, отозвала встречный иск — о возможности строить заводы с полигонами ТБО в другом месте при условии сохранения объёма инвестиций.