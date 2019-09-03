Киев, 3 сентября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Украинские эксперты критически восприняли сделанное накануне заявление нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука относительно планов нового правительства обеспечить дополнительно миллионы рабочих мест и рост ВВП страны на 40% за ближайшие пять лет, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 сентября.

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В частности, экономист Юрий Гаврилечко отмечает, что, согласно данным украинского Госстата, в стране всего 7,4 млн штатных работников на предприятиях с числом сотрудников больше 10 и 15,55 млн — общее число занятых в трудоспособном возрасте.

«При ожидаемом +40% к ВВП данный факт означает, что рабочие места будут создаваться в основном ФОПами (физическое лицо — предприниматель)! Теми самыми, на которых сейчас хотят навесить дополнительную налоговую нагрузку и дополнительные расходы вкупе с ограничениями по возможностям ведения бизнеса! Что есть дикий бред, если именно от них ожидать роста занятости», — анализирует ситуацию специалист.

Также Гаврилечко утверждает, что производительность труда останется практически такой же, то есть никакого роста зарплат не предвидится.

«Почему? Да потому, что при сохранении такой же производительности труда работодателю неоткуда будет брать средства на увеличение зарплат. Следовательно, никакие «заробитчане» ниоткуда в Украину не вернутся. Тогда откуда взять миллионы рабочих? Из Средней Азии и Северной Африки завезти?» — задается вопросом эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины рассчитывает на рост ВВП не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет.

Как объяснил прессе Гончарук, такой рост произойдет за счет иностранных инвестиций, либерализации экономики, снижения роли государства на рынках, что создаст более благоприятные условия для бизнеса.

«Мы рассчитываем, что бизнес будет развиваться принципиально на другом уровне интенсивности», — сказал он.