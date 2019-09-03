Златоуст, Челябинская область, 3 сентября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Мэр челябинского Златоуста Вячеслав Жилин официально оставил свой пост. Депутаты городского собрания удовлетворили его заявление об уходе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

О своей отставке Жилин объявил 2 сентября. Этому предшествовала поездка врио губернатора региона Алексея Текслера в город. Сейчас временный глава региона надеется на то, что переходный период власти не затянется надолго.

Напомним, Вячеслав Жилин руководил городом с 2012 года.