Иркутск, 3 сентября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Пожарная обстановка в иркутских лесах вновь обостряется. Как следует из официальной информации регионального правительства, на утро 3 сентября общая площадь действующих пожаров в Приангарье составляет 2506 га, тогда как сутки назад она составляла чуть более 1,5 тыс га.

Ylvers Пожар в лесу

Также известно, что в лесах Усть-Кутского района обнаружено одно новое возгорание площадью 10 га. Ещё два пожара зарегистрированы в Катангском районе и один в Бодайбинском районе.

Напомним, по данным на утро 30 августа, в Приангарье были зарегистрированы три возгорания (два — в Катангском и одно — в Бодайбинском районе) общей площадью 548 га, из которых 15 га, не покрытых лесом.

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