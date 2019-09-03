В Волгограде открыли кадетский корпус Следственного комитета России
Волгоград, 3 сентября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин открыл в Волгограде новое ведомственное образовательное учреждение — кадетский корпус. Это третья подобная организация в России. В первый учебный день здесь начали обучение 360 мальчиков — с 7-го по 11-й классы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СК.
Новое учреждение образовано на базе мужского педагогического лицея-интерната имени Фёдора Слипченко, коллектив и учащиеся перешли в кадетский корпус в полном составе. Почётное имя в названии корпуса останется, а профиль обучения станет юридическим. Образовательная программа составлена таким образом, что ребята будут овладевать знаниями и навыками, необходимыми сотруднику Следственного комитета.
Под патронатом территориальных следственных органов СК России находятся кадетские классы в 28 субъектах Российской Федерации. Кадетские корпуса открыты в Москве, Санкт-Петербурге и теперь в Волгограде.