Москва, 3 сентября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «быдлом», отстранена от работы. Об этом 3 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сотрудница отстранена (от работы). Это вчера подтвердил губернатор (Иркутской области Сергей Левченко)», — заявил РИА Новости Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась аудиозапись, на которой женщина называет пострадавших от наводнения в Тулуне «быдлом и бичевней». Авторы публикации утверждают, что это говорила Алашкевич — из-за схожести голосов. Эксперты выявили на аудиозаписи признаки монтажа, заявил глава региона Левченко.

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