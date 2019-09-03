Москва, 3 сентября, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Актуальными проблемами в Крыму являются уровень доходов населения, так считают 65% жителей полуострова, качество и доступность медицинских услуг (58%) и состояние рынка труда (54%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Аполлинарий Васнецов. Крымский пейзаж. 1890

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При этом удовлетворены своей жизнью в Крыму большинство жителей полуострова (83%).

Личная экономическая ситуация устраивает 56%, противоположное мнение выразили 43% крымчан. Общим положением дел в республике довольны 76%. О недовольстве заявляют 20% респондентов.

Опрос проведен 19—21 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 жителей Крыма старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года своей жизнью были довольны 88% жителей Крыма, недовольны 10%.

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