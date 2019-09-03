Тулун, Иркутская область, 3 сентября, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Единственный в иркутском городе Тулуне преподаватель по классу детской скрипки Ирина Смирнова получила новый музыкальный инструмент взамен утраченного во время мощнейшего наводнения, сообщает сегодня, 3 сентября, официальный сайт региона.

Правительство Иркутской области Новую скрипку взамен утраченной при наводнении педагогу детской музыкальной школы из Тулуна вручил губернатор Сергей Левченко

Известно, что новая скрипка, выполненная корейским мастером, приобретена Братским музыкальным училищем, которое несколько лет назад заканчивала Ирина Смирнова. В момент передачи новому владельцу этого инструмента ручной работы губернатор Сергей Левченко подчеркнул, что это не только скрипка, но и символ сплоченности людей, готовности помочь в трудной ситуации.

Глава региона признался также, что в своё время сам окончил музыкальную школы и что к скрипке у него особое отношение.

«У нее своя душа. И я желаю, чтобы те звуки, которые музыкант извлекал из этого инструмента, находили отзыв в душах других людей», — сказал Сергей Левченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей 26 июня. Реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. Больше всего досталось городам Тулун и Нижнеудинск, поскольку они расположены в непосредственной близости от рек Ия и Уда. Многие пострадавшие (а их более 45 тысяч человек) видели, как дома и целые усадьбы уносят бурные воды.

Накануне, 2 сентября, в Тулуне вот уже третий раз за лето побывал российский президент Владимир Путин. В ходе его визита вскрылись проблемы и недоработки местных властей по исполнению поручения главы государства о скорейшем восстановлении жилья и всей необходимой инфраструктуры.

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