К скрипке отношение особое: глава Приангарья помог преподавателю музыки
Тулун, Иркутская область, 3 сентября, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Единственный в иркутском городе Тулуне преподаватель по классу детской скрипки Ирина Смирнова получила новый музыкальный инструмент взамен утраченного во время мощнейшего наводнения, сообщает сегодня, 3 сентября, официальный сайт региона.
Известно, что новая скрипка, выполненная корейским мастером, приобретена Братским музыкальным училищем, которое несколько лет назад заканчивала Ирина Смирнова. В момент передачи новому владельцу этого инструмента ручной работы губернатор Сергей Левченко подчеркнул, что это не только скрипка, но и символ сплоченности людей, готовности помочь в трудной ситуации.
Глава региона признался также, что в своё время сам окончил музыкальную школы и что к скрипке у него особое отношение.
«У нее своя душа. И я желаю, чтобы те звуки, которые музыкант извлекал из этого инструмента, находили отзыв в душах других людей», — сказал Сергей Левченко.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей 26 июня. Реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. Больше всего досталось городам Тулун и Нижнеудинск, поскольку они расположены в непосредственной близости от рек Ия и Уда. Многие пострадавшие (а их более 45 тысяч человек) видели, как дома и целые усадьбы уносят бурные воды.
Накануне, 2 сентября, в Тулуне вот уже третий раз за лето побывал российский президент Владимир Путин. В ходе его визита вскрылись проблемы и недоработки местных властей по исполнению поручения главы государства о скорейшем восстановлении жилья и всей необходимой инфраструктуры.
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