Горно-Алтайск, 4 сентября, 2019, 09:43 — ИА Регнум. В Республике Алтай в единый день голосования 8 сентября пройдёт акция «Здоровый выбор. Здоровый Алтай».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, на избирательных участках будут дежурить медицински работники.

«Любой избиратель при желании сможет пройти анкетирование и консультацию по вопросам здоровья, измерить артериальное давление. Также будет осуществляться предварительная запись к участковым терапевтам», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 8 сентября жителям республики предстоит выбрать главу республики, а также депутатов законодательного собрания.