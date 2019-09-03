Москва, 3 сентября, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Невзирая на общее улучшение отношения к риску, цены на нефть не смогли вернуться к росту на торгах 2 сентября после агрессивного обвала под занавес недели. Нефть марки Brent, которая безуспешно пыталась обосноваться над уровнем $59 за баррель, едва удержалась выше $58, хотя к концу дня сократила потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

1 сентября вступили в силу новые взаимные тарифы из США и Китая. Для инвесторов эта новость не стала неожиданностью, но все же проявление оптимизма сдержала. В сырьевом сегменте дальнейший обмен пошлинами повышает неопределенность в отношении перспектив спроса на энергоносители.

«Дополнительным фактором, который сдержал попытки нефтяных быков, послужил сильный доллар, который отправил евро к свежим двухлетним минимумам и продолжает довлеть над основными конкурентами, рассчитывая на сильные данные по рынку труда и поддержку со стороны представителей ФРС», — пояснил эксперт.

Также игроков расстроило исследование, которое указало на рост добычи ОПЕК в августе впервые с начала года. Для хрупкого рынка сейчас особенно важно видеть высокий уровень соблюдения квот, оговоренных в рамках сделки ОПЕК+, и признаки ухудшения дисциплины вовсе не радуют игроков.

«В краткосрочной перспективе Brent может предпринять новые попытки возобновления подъема, но, если доллар не перейдет к коррекции или с торгового фронта не придут позитивные новости, фьючерсы продолжат продаваться на росте, а угроза очередного тестирования уровня $58 долларов за баррель будет сохраняться», — полагает Николаев.

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