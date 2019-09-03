Экономисты допускают 6 сентября снижение ставки ЦБ РФ
Москва, 3 сентября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Очередное снижение ключевой ставки — до 7% — может произойти на ближайшем заседании Банка России 6 сентября. Для этого есть все основания, полагают опрошенные изданием «Ведомости» эксперты.
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), затем изменений денежно-кредитной политики не будет до начала 2020 года. Пока неизвестно, насколько ясным будет сигнал Центробанка о возможном снижении ставки в дальнейшем, отмечено в публикации.
Одно из предположений — после снижения до 7% ставка окажется в среднесрочном интервале нейтральной ставки — от 6 до 7%. Вместе с тем в условиях августовской дефляции может произойти снижение на 50 б. п., непредсказуемый фактор здесь — курс рубля, отмечают аналитики.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Банк России снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых. При этом регулятор не исключил нового понижения ставки в сентябре.
Читайте также: Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%