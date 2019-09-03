Москва, 3 сентября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Очередное снижение ключевой ставки — до 7% — может произойти на ближайшем заседании Банка России 6 сентября. Для этого есть все основания, полагают опрошенные изданием «Ведомости» эксперты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), затем изменений денежно-кредитной политики не будет до начала 2020 года. Пока неизвестно, насколько ясным будет сигнал Центробанка о возможном снижении ставки в дальнейшем, отмечено в публикации.

Одно из предположений — после снижения до 7% ставка окажется в среднесрочном интервале нейтральной ставки — от 6 до 7%. Вместе с тем в условиях августовской дефляции может произойти снижение на 50 б. п., непредсказуемый фактор здесь — курс рубля, отмечают аналитики.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Банк России снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых. При этом регулятор не исключил нового понижения ставки в сентябре.

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