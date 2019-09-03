Тульская область, 2 апреля, 2004, 08:58 — ИА Регнум. Чрезвычайное происшествие произошло 1 апреля во второй половине дня в центре Тулы. На трамвайной остановке "Центральный рынок" на Советской улице под колеса трамвая попал молодой человек. На вид ему было около двадцати лет оказался. Молодой человек оказался практически разрубленным пополам передними колесами второго вагона и был зажат между ними и тормозной колодкой.

По словам очевидцев, пострадавший сам виноват в трагедии. Он пытался перелезть через сцепку вагонов, и в этот момент трамвай тронулся. На место происшествия спустя полчаса после трагедии прибыли медики и спасатели, которым пришлось поднимать трамвайный вагон, чтобы извлечь человека. Врачи борются за его жизнь, удалось им спасти молодого человека или нет, пока неизвестно.