Киев, 3 сентября, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия было открыто ещё одно уголовное дело, сообщили 3 сентября «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Журналисты узнали, что по решению суда Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло дело ещё 20 августа. Парубия подозревают в препятствовании осуществления избирательного права.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГБР завело дело против Парубия, касательно его возможной причастности к организации массового сожжения людей в Одессе 2 мая 2014 года.

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