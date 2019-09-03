Монровия, 3 сентября, 2019, 08:28 — ИА Регнум. В Либерии резко возросла стоимость телефонных звонков и передачи данных, передаёт ВВС Africa.

Monoar Сотовый телефон

По данным двух телекоммуникационных компаний страны, повышение цен было заказано государственным телекоммуникационным агентством на минувших выходных (31 августа и 1 сентября).

Сим-карта стоимостью 1 доллар США, которая позволяла клиентам совершать неограниченное количество звонков в течение 72 часов абонентам с сим-картой той же телефонной компании, теперь действительна только в течение 45 минут.

Стоимость покупки интернет-данных возросла более чем вдвое, что сделает выход в интернет недоступным для большинства людей.

Политологи говорят, что это продуманный ход правительства, нацеленный на то, чтобы удержать критиков от регулярных выступлений. Но регулирующее телекоммуникационное агентство заявляет, что увеличение стоимости мобильной связи призвано положить конец ценовой войне между двумя мобильными компаниями. Это, якобы, положительно повлияет на конкуренцию и повысит крайне необходимые для правительства страны доходы.