Новосибирск, 3 сентября, 2019, 08:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области за первые полгода 2019 года за «Курение в неположенных местах» (ст. 6.24 КоАП РФ) к ответственности были привлечены 565 курильщиков, сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону. Общая сумма штрафов — 286 тыс. рублей (на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года).

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Отмечается, что полицейские пресекли 501 правонарушение, что на 7,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2018 году — 466).Чаще всего за курение в неположенных местах новосибирцы привлекались в Ленинском (210) и Октябрьском (77) районах Новосибирска. Отметим, что за курение в неположенных местах предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей, за курение на детских площадках — от 2 до 3 тыс. рублей.