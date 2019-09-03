Казань, 3 сентября, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов посетит столицу Белоруссии с рабочим визитом в конце сентября 2019 года. Об этом стало известно в ходе его встречи с полномочным послом Белоруссии в РФ Владимиром Семашко, прошедшей после Татарстанского нефтегазохимического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tatarstan.ru Встреча Рустама Минниханова с Владимиром Семашко состоялась в Казанском Кремле

Визит планируется с 26 по 27 сентября. Его подробности пока неизвестны. Между тем, товарооборот между регионом и Белоруссией по итогам 2018 года составил около 1,2 млрд долларов США, что на 13,5% больше чем годом ранее.

На встрече Минниханов уточнил, что Белоруссия на сегодня «один из ведущих зарубежных партнёров» региона. Отмечалось, что свыше 60% сельхозтехники Татарии вышло с конвейеров белорусских предприятий. Помимо этого, в особой экономической зоне «Алабуга» работают два резидента из Белоруссии, а у «Татнефти» есть 18 автозаправок на территории страны-партнёра.

Напомним, в июне 2018 года в Минске прошли Дни республики, а в ноябре уже в Казани состоялись Дни белорусского кино.