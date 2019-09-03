Директор ОАО "Пурнефтеотдача" обвиняется в незаконном предпринимательстве (Ямал)
Ямало-Ненецкий АО, 19 декабря, 2008, 11:43 — ИА Регнум. Следственными органами
Следствием установлено, что генеральный директор ОАО "Пурнефтеотдача"
Позже судебно-токсическая экспертиза подтвердит, что хранение подобных веществ в ненадлежащих условиях и с нарушенной упаковкой создает угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде.
Кроме того, обвиняемый около 5 лет незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от реализации химически опасных веществ без специального разрешения. Общий доход от незаконного предпринимательства составил более 1 миллиона рублей. Приговором суда Радченко признан виновным в совершении данных преступлений.