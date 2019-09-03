Ямало-Ненецкий АО, 19 декабря, 2008, 11:43 — ИА Регнум. Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора ОАО "Пурнефтеотдача" в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), п. "б" ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Об этом 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следствием установлено, что генеральный директор ОАО "Пурнефтеотдача" Владимир Радченко , действуя от имени общества, незаконно транспортировал, хранил среднетоксичные и гипертоксичные вещества в складских помещениях предприятия с поврежденной упаковкой, в открытой таре, с неограниченным доступом посторонних лиц и без лицензии.

Позже судебно-токсическая экспертиза подтвердит, что хранение подобных веществ в ненадлежащих условиях и с нарушенной упаковкой создает угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде.

Кроме того, обвиняемый около 5 лет незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от реализации химически опасных веществ без специального разрешения. Общий доход от незаконного предпринимательства составил более 1 миллиона рублей. Приговором суда Радченко признан виновным в совершении данных преступлений.