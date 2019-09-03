Вольфсбург, Германия, 3 сентября, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Volkswagen обнародовала тизер нового компактного кроссовера с купеобразным силуэтом кузова. Изображение размещено на сайте Autonews.ru.

Autonews.ru Тизер нового купе-кроссовера Volkswagen

По предварительной информации, новое авто получит наименование T-Sport. В основу маленького купе-кроссовера ляжет модульная платформа MQB-А0. Именно на ней построен хэтчбек Polo нового поколения. Длина машины не превысит четырех метров при колесной базе 2560 мм.

В движение новинку будет приводить трехцилиндровый 115-сильный бензиновый турбированный двигатель объемом 1 л. Также в линейке двигателей модели будет доступен 1,6-литровый атмосферный мотор максимальной мощностью порядка 120 «лошадей». Двигатели агрегатируются с 5-скоростной механикой или с 6-позиционным «автоматом».

Выпуск модели ожидается весной 2020 года. Сначала она появится на авторынках стран Южной Америки.

Напомним, с января по июль 2019 года в РФ был зафиксирован рост корпоративных продаж машин автокомпании Volkswagen юридическими лицами.

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