Анкара, 3 сентября, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали порядка 5 тыс. 885 нелегальных мигрантов за прошедшую неделю, об этом 3 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Порядка 3 тыс. 500 беженцев были задержаны в провинции Эдирне, недалеко от границы с Грецией. По данным местных силовиков, Афины активизировали усилия по высылке мигрантов со своей территории в Турцию.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.