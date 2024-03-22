Иркутск, 3 сентября, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Власти Иркутской области раскрыли некоторые подробности относительно граждан, представленных к наградам «За спасение погибавших», которых Владимир Путин, побывавший накануне, 2 сентября, в Тулуне, поблагодарил на встрече жителей подтопленных территорий.

Сайт Кремля Наводнение в Приангарье

Оказывается во время мощнейшего наводнения Николай Алексеенко на собственной моторной лодке эвакуировал 80 жителей села Евдокимово. Артем Мингазов на личном водном транспорте спас не только 89 человек, но и многих животных. Александр Смолягин вывез из затопленных территорий 112 человек. Евгений Татарников транспортировал на своем автомобиле 213 человек. Константин Хохлов эвакуировал 70 жителей села Евдокимово, а Александр Якубов — 224 человека.

Также известно, что в ходе встречи с Путиным Олег Леонов, эвакуировавший на личной аэролодке с крыш затопленных домов более 200 человек сообщил о проблеме оплаты за работу его организации за уборку мусора с разрушенных улиц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после наводнения, которое началось в Иркутской области с 26 июня, Владимир Путин уже трижды посещал регион и каждый раз контролировал ход работ по восстановлению жилья и инфраструктуры в пострадавших от паводка населённых пунктах. Особенно сильные разрушения произошли в Тулуне и Нижнеудинске. Напор воды вышедших из берегов рек был настолько сильный, что буквально смывал дома и целые усадьбы. Многие люди говорили, что не получали предупреждений о предстоящем стихийном бедствии, а когда оно началось, то были вынуждены спасать себя сами.

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