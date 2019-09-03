Кто в России «исправляет» ошибки предков, а вне РФ – историю: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 сентября, 2019, 12:00 — ИА Регнум.
- По заветам Геббельса: для чего пляшут на костях детей Беслана;
- Между Гитлером и Сталиным: в Польше отметили 80-летие со дня начала Второй мировой войны;
- Уроки истории: как Сталин не позволил Японии вместе с Гитлером напасть на СССР.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1652.