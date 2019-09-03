Чебоксары, 3 сентября, 2019, 07:34 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Чувашии поступило заявление от компании «КиПиАй Агро Порецкое», которая ранее позиционировалась региональными властями как «инициатор якорного проекта» в индустриальном парке моногорода Канаш. Потенциальный инвестор не стал реализовывать проект в Канаше, но судебные споры из-за земли остались, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Общество «КиПиАй Агро Порецкое» вышло в суд с иском в отношении министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии. Согласно документу, заявитель требует признать недействительным разрешения на строительство от 21 мая 2019 года, выданного на «Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики» в части производства работ по прокладке, реконструкции сетей водоснабжения на земельном участке «общей площадью 150 тыс. кв. метров с кадастровым номером 21:11:161 107:188». Речь идёт об участке, расположенном в Хучельском сельском поселении Канашского района.

По данным публичной кадастровой карты, категория земли — «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». По документу — для размещения производственных зданий. Кадастровая стоимость — 12 007 500 рублей.

28 августа Арбитражный суд республики оставил заявление без движения, так как оно «подано с нарушением требований» ряда статей, установленных Арбитражным процессуальным кодексом России. Заявителю предложено устранить их до 12 сентября.

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Отметим, что ранее общество выходило в суд с иском в отношении администрации Канаша. Решением суда дело сначала было оставлено без движения, а затем возвращено.

Что касается спорного участка земли, то в 2014 году Хучельское сельское поселение проводило «аукцион по продаже права на заключение договора аренды сроком на 49 лет земельного участка»«с кадастровым номером 21:11:161 107:188». Итоги аукциона найти не удалось, но следует полагать, что его выиграло данное общество, а затем участок понадобился властям для строительства сетей водоснабжения.

Cap.ru Скриншот релиза минэкономразвития Чувашии

Напомним, что в сентябре 2016 года минэкономразвития Чувашии сообщило, что на создание инженерной и транспортной инфраструктур для реализации строительства и расширения инвестиционных проектов Канаш будет выделено более 739 млн рублей. При этом заявлялось, что «инициатором якорного проекта на данной территории выступит ООО «КиПиАй Агро Порецкое»: «концепция проекта предполагает строительство завода по переработке пшеницы в глюкозно-фруктозный сироп, сухую пшеничную клейковину, моногидрат глюкозы, гидрол (меласса), кормовые добавки». Общая стоимость проекта оценивалась в 6,7 млрд рублей.

В 2017 году разразился скандал в связи с уходом из проекта данного крупного инвестора. В результате Фонд развития моногородов принял решение сократить объем федеральной поддержки Канаша с 700 млн до 459 млн рублей.

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