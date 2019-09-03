Чита, 3 сентября, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Забайкальский край активно включился в работу V Восточного экономического форума (ВЭФ), стартовавшего сегодня, 3 сентября, во Владивостоке, и рассчитывает, что данное мероприятие поможет региону привлечь новые инвестиции. Подробности сообщает губернаторская пресс-служба.

Правительство Забайкальского края Павильон Забайкальского края на ВЭФ

Чтобы участники ВЭФ в полной мере смогли получить представление о том, что представляет собой Забайкальский край, в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» подготовлено интерактивное путешествие по тайге и степям Забайкалья. Оно позволяет побывать на дне одного из озер Байкальской гряды, а также в горнорудном карьере и шахте, багуловой роще и на вершине горы Кодар, ощутить индустриальную мощь Байкало-Амурской магистрали.

На специально оформленной выставочной витрине представлены предметы быта бурят, казаков, семейских и эвенков.

«Интерактивные решения позволяют примерить на себя традиционные костюмы народов Забайкалья, поучаствовать в создании общей картины с одним из главных символов — багульником, а в фотозоне сделать снимок с гигантской кедровой шишкой», — отметили организаторы забайкальского павильона на ВЭФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года Забайкальский край и Республика Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на новые территории распространяют все преференции, полагающиеся дальневосточникам. Забайкалье активно включилось в реализацию программ, предусмотренных национальными проектами.

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