Вашингтон, 3 сентября, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Если США сейчас не позаботятся о развитии своих высокотехнологичных отраслей, то в будущем их ожидает технологическая неконкурентоспособность, заявили сотрудники Колледжа Помона Том Ли, Люси Ондервайзер Голд и Райан Леви в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«5G — это технология будущего, но Соединённые Штаты даже не входят в число конкурентов. Если США проявят готовность инвестировать в 5G, то все дискуссии вокруг Huawei отойдут на второй план», — говорится в статье.

По словам старшего вице-президента Intel и генерального менеджера группы сетевых платформ Сандры Риверы, сегодня в США нет поставщиков оборудования для беспроводного доступа, которые занимались бы развитием связи нового поколения 5G.

Эксперты отметили, что с точки зрения национальной безопасности администрация президента США Дональда Трампа есть все законные основания для запрета технологий Huawei, но сам по себе запрет не отменит тот факт, что США уступают позиции мирового лидера в области исследований и технологических инноваций.

«Существует многочисленные варианты решения данного вопроса. Ясно одно: США должны что-то сделать. Отказавшись что-либо предпринять, Вашингтон обеспечит свою будущую технологическую неконкурентоспособность», — добавили эксперты.

Напомним, помимо развития технологий 5G, Китай также добился значительных успехов в области искусственного интеллекта: ожидается, что к 2020 году Китай превзойдёт Соединённые Штаты по количеству опубликованных научных работ по искусственному интеллекту (ИИ), даже при условии контроля качества исследований.

В 2018 году в Китае ввели в эксплуатацию 136 тыс. роботов, в то время как в США всего 34 тыс. По прогнозам, в 2026 году Китай станет крупнейшим в мире пользователем роботов.

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