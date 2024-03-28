Вашингтон, 3 сентября, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Новую проверку в отношении американского президента Дональда Трампа собирается провести Конгресс, пишет The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Конгрессмены будут проверять информацию о том, что Трамп якобы платил деньги за молчание тем женщинам, с которыми у него была связь.

Планируются слушания, на которые будут приглашены «потерпевшие» — бывшая модель Playboy Карен Макдугал и порнозвезда Сторми Дэниелс. Женщины предстанут перед конгрессменами в следующем месяце.

Вышеуказанные женщины обвиняют Трампа в том, что он вынудил их хранить молчание об их связи с ним. В скандале был замешан Майкл Коэн — бывший личный адвокат Трампа.