На Украине «радуются» плану Киева, Грузию оставили без выбора: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- Масштабные планы: президент Украины претендует на Нобелевскую премию;
- Необратимый процесс: Грузии предрекли смену власти;
- Падение объёмов: транзит грузов через Латвию снизился;
- Без воды: власти Якутска бьют тревогу;
- Славные традиции: военный пансион в Санкт-Петербурге продолжит традиции Института благородных девиц.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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